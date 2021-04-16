周四另外兩場歐霸八強次回合，歐洲賽意甲獨苗羅馬回到主場迎戰阿積士。全場面對對手的強攻之下，幸有前鋒迪斯高72分鐘射入扳平一球，最終以1:1逼和阿積士，兩回合計以3:2淘汰對晉四強，對手將為英超的曼聯。

首回合阿積士主場1:2落敗，為球隊21年以來首場敗仗，事隔一周再戰阿積士客場照樣積極搶攻，但羅馬門將包盧比斯繼首回合續交出好表現，令首都狼半場得以保住和局。然而，易邊再戰早段羅馬就失守，49分鐘阿積士後場一記長傳，前鋒波貝比控快出迎的包盧比斯一步加一腳射入，助客隊先開紀錄。

阿積士56分鐘更曾拉開比數，波貝比禁區邊起腳被包盧比斯撲出，杜辛泰迪治執雞得手，然而球證翻看慢鏡指進攻過程有客隊球員犯規，入球被推翻。大難不死的羅馬有後福，72分鐘一次反擊小將卡拉科利左路傳中，皮球省中回防的阿積士中場賴恩格雲貝治改變方向，落在迪斯高的面前，後者近門快腳篤入追平。忘後雙方未有增添比數，羅馬成功以3:2力克阿積士晉級。

另一場，西甲的維拉利爾回到主場迎戰克羅地亞的薩格勒布戴拿模，主隊先有前鋒柏高艾卡沙上半場36分鐘開紀錄，完半場前另一位大勇射手謝拉特摩蘭奴再建一功，助「黃色潛水艇」半場領先兩球。下半場薩軍雖然有奧錫破蛋，但最終仍以1:2吞敗，兩回合計維拉利爾3:1贏出晉級，四強將要硬撼教練艾馬利的前東家阿仙奴。

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