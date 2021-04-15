碧咸的國際邁阿密要成為美職聯有力爭標的一 線勁旅，仍需要時間去發展。相信新季美職聯爭標分子，不外乎是大熱FC洛杉磯，以及上季總決 賽雙雄哥倫布機員及西雅圖海灣者。

FC洛杉磯2018年才首次出戰美職聯，但成績卻相當出色。曾效力阿仙奴的墨西哥前鋒卡路士韋拿表現甚佳，其中在2019年球季上陣31場入 34球，助FC洛杉磯獲常規賽冠軍，惟戰至西岸決賽倒灶不敵西雅圖海灣者。韋拿上季長期受傷直接影響FC洛杉磯戰力，勉強躋身季後賽，但在首圈便被淘汰，再次被海灣者踢走。韋拿今季回復健康，鋒線還有上季神射手迪亞高羅斯、穆素夫斯基及老將巴利胡禮菲臘斯等，FC洛杉磯火力強勁。

上季美職總決賽哥倫布機員以3:0大破西雅圖海灣者，兩隊同樣是新季有力爭標的熱門之一。機員防守出色踢法實而不華，加上薩拿利恩與首席射手薩迪斯等主力悉數留隊，實力仍強。海灣者是總決賽常客，過去5屆4度躋身總決賽，盧迪路與前鋒雷迪亞斯兩名南美球員仍是球隊核心主力， 然而主力流失亦不少，包括瑞典中場古斯達夫史雲遜及佐敦摩利士等，對防守力影響較大。

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