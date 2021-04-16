周四歐霸盃八強次回合賽事，曼聯主場以2:0挫西甲的CF格蘭納達晉身歐霸四強。不過，今仗的隊長保羅普巴半場就被領隊蘇斯克查換走，賽後這位法國中場就認為領隊的決定非常正確，事關對方在場上針對此子，希望他兩黃一紅被逐。

紅魔今仗有隊長哈利馬古尼、麥湯米尼，以及勞基梳爾三位主力因首回合領黃停賽，普巴就成為今仗的隊長上陣，可惜他17分鐘就領黃牌，當時他認為球證決定錯誤而情緒激動，最終蘇斯克查半場就被換下。

普巴賽後表示：「這個黃牌對我而言非常不幸，我認為根本不應罰黃牌，但我只能夠接受。」記者追問他有否感到對方明顯針對他試圖令他領紅被逐，他指：「當然，我黃牌後他們都衝着我而來。我認為領隊亦看到這點，所以當時最好的決定就是在我領紅前把我換下，令我不會把球隊陷入困境。」

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