距東京奧運開幕不足100天，香港單車隊總教練沈金康今日（周五）出席活動，他指將於六月中前決定港隊出戰奧運人選，並點名何柏爾、蔡曉峰與趙昊燊三人有機會參加男子公路賽，同場的李慧詩則透露已接種BioNTech疫苗，另外據數據科技公司Gracenote的奧運獎牌榜的預測，港隊將於今屆奧運摘下五面獎牌，其中李慧詩將包攬一金一銀。

本港將於下月13-16日舉辦單車國家盃，惟賽事的「泡泡」隔離措施尚待港府批准，沈教練指李慧詩備戰奧運的計劃取決政府取態，「如比賽不能舉辦，她會去深圳隔離，參加8-13日於廣州舉行的全國賽，如果時至下周一仍不確定國家盃會否舉行，便要考慮離開香港，因為隔離需時。」除短途賽，港隊另奪奧運女子全能及麥迪遜賽入場券，男子隊則有公路賽參賽資格，沈教練指六月中會定出比賽人選，女子隊以楊倩玉、梁寶儀及逄遙三擇二，男隊雖有張敬樂及馮嘉豪離隊，但他點名另外三位港將有力於選拔脫穎而出，「今屆奧運路線是特別的，對亞洲運動員有難度，爬坡長度比以往要長，在富士山附近結束，中間又要翻越不同的山。現時港隊幾個運動員爬山不差，何柏爾、蔡曉峰與趙昊燊三個分數比較高，準備得很好。」

李慧詩同場出席活動，她表示雖有一年多未有比賽，但她指素來傾向長時間訓練，故不擔心狀態，此外她透露已接種BioNTech疫苗，「雖然話（感染武肺後）肺功能會減弱1%，但都唔想，打針對自己、對人哋都係負責任行為。我打咗BioNtech，因為擔心運動員唔太強壯，啲人成日話我哋好健康，其實我哋成日突破水平好高強度，會有心悸等問題出現，我哋唔太覺得係問題，但普通人面對就會話要去睇醫生，我哋被高強度刺激過係正常嘅，慢慢退役後會調理返，但依家個狀態都係唔好有任何風險。」

此外，日前數據科技公司Gracenote更新奧運獎牌榜預測，大數據以過去四年多的國際大賽推算，美、中、俄將佔據前三，該公司預測港隊將較上屆里約奧運零進帳增添五面獎牌，據報五牌包括李慧詩奪一金一銀、泳隊女將何詩蓓、乒乓混雙及女團得銅。假如預測準確，港隊單屆賽事的收穫將破紀錄超越歷來累計金、銀、銅各一的成績。

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