剛於歐聯8強次回合射入奠勝一球，帶領曼城闖入4強的中場菲爾科頓，近期場上表現好就人人皆知，據英國《太陽報》稱，這位年僅20歲藍月中場在場下同樣有喜事要慶祝，就是他與女友Rebecca Cooke即將迎來第二個孩子。

現年20歲的科頓，其實早於18歲時就已經嘗到成為父親的滋味，雖然科頓直至現時仍未結婚，但他與女伴Rebecca Cooke已經育有一名兒子朗尼（Ronnie），這個名字亦是用科頓兒時的綽號去命名，而科頓亦不時會在Instagram上載與兒子的生活照片，其至比起女友Rebecca Cooke的合照多。報道就提到，現時科頓一家三口居住在價值325萬鎊（約3,400萬港元）的柴郡豪宅當中，而且即將會在夏末迎來多一名家庭成員。

近期在歐聯8強兩回合對陣多蒙特皆有入球的科頓，被稱為帶領曼城出線的重要球員，報道指有一位消息人士談到科頓時就表示：「現時這名曼城球員無論在場上還是場下，都無辦法停止得分。」

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