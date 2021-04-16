熱刺嘅新贊助商多樂士日前喺社交網站抽水寸熱刺多年嚟冇盃落袋，引發咗一場公關災難。多樂士周四就發聲明公開向熱刺同佢哋嘅球迷道歉，而熱刺方面亦都欣然接受，仲不忘自嘲一嘢。

多樂士小編寸爆熱刺成為咗英超球壇周四嘅熱話，領隊摩連奴周四出席記者會嗰陣就畀記者問起呢件事，不過一向少玩社交平台嘅摩佬就完全一頭霧水唔知咩事，仲要即場問佢身邊嘅新聞官記者講緊乜。雖然摩佬一向語出驚人，不過話晒對方都係球會嘅米飯班主，所以佢都唔敢亂講嘢，淨係話同足球冇關嘅事唔會回答咁話。

至於多樂士都知佢哋個小編玩出火，周四下午發聲明向熱刺同球迷道歉：「我哋為較早前發生嘅事，向熱刺同佢哋嘅球迷表示歉意。有關貼文無法反映我們對能夠成為熱刺的合作伙伴感到如何榮幸，我們將會就事件展開調查同跟進。」

而熱刺都好大方，接受道歉之餘仲自嘲一番，將油漆公司嘅招牌狗狗Key落熱刺球員身上，話要搵佢打中堅，仲話會幫對方嘅小編保守秘密咁話。雖然唔知今次算唔算公關災難，不過呢兩日肯定就有唔少球迷講起熱刺同多樂士喇。

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