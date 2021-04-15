熱刺今季走勢頗令人失望，來到季尾階段，他們更要為歐戰席位掙扎。熱刺在季尾的大戰雖然不多，不過卻場場關鍵，其中本月的兩場大戰對球隊能否出戰來季歐戰至關重要。

現時排英超第7位的熱刺在本輪之前分別落後第5位的車路士及第6位的利物浦5分及3分，而且亦僅領先少踢1輪、排第8位的愛華頓1分，因此今場對拖肥的「六分波」假如有任何閃失的話，熱刺要追趕前列的任務將會變得更為艱辛。相反，熱刺今場勝出的話，則有機會暫時進佔第六位。

除了本周的聯賽外，熱刺本月另一場關鍵賽事就是將於本月底對曼城的英聯盃決賽，假如球隊能夠在這場賽事勝出的話，除了可以打破13年來的錦標荒外，亦可以自動獲得來季的歐霸盃參賽資格。不過以熱刺下半季的走勢而言，要再重演去年11月擊敗曼城一幕並不容易，專注於爭逐英超前六的道路會較為實際。

季尾的賽事除了決定熱刺下季能否在歐戰角逐之外，亦將會對領隊摩連奴的去留起關鍵作用。球隊經過近期連場失利後，英國傳媒開始吹風，指熱刺班主利維已經開始物色下任領隊人選，當中包括尼高斯曼、沙利和紐奴等名帥，相信摩連奴刻下所承受的壓力同樣巨大。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波