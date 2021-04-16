湖人和塞爾特人多年來激烈爭逐總冠軍成為世仇，周四紫金兵團就在主場和綠軍狹路相逢，上演黃綠大戰。自疫情來首開放球迷入場的史達普斯中心即噓聲四起，但湖人即使有主場球迷支持，但今戰仍被對手的前鋒J布朗（Jaylen Brown）轟入全場最高40分，搶走比賽焦點，最後以113:121告負，還為綠軍送上五連勝。

黃綠大戰除是兩支有很深歷史淵源的球隊，屢次在總決賽鬥個你死我活，更因兩隊球迷互相仇恨而變得更有味道。自疫情以來一直閉門作賽的湖人，周四是13個月以來首次有限度地重新開放1,915名球迷回史達普斯觀賽，亦是湖人自3月10日以來首戰有球迷的主場賽事。看台重現一小部份的黃海，當中有綠軍球迷穿起綠衫成為焦點，即被全場湖人球迷喝倒采，他們更高呼「波士頓爛透了」。

湖人今戰除繼續缺少勒邦占士（LeBron James）和安東尼戴維斯（Anthony Davis），中鋒杜蒙特（Andre Drummond）和前鋒馬基夫莫里士（Markieff Morris）亦悉數因傷缺陣，賀頓特加（Talen Horton-Tucker）攻入19分已是全隊最高。湖人即使有球迷力撐，仍全場被綠軍壓住着打，最多落後過27分。湖人第四節末段一度追至110:115，但今場轟40分的綠軍前鋒J布朗馬上連入2球，抹殺湖人反超的機會，他們最終以8分之差吞敗。好消息是，湖人宣佈AD已能重返球場操練，意味着他快將能夠復出。

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