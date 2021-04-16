東京奧運尚未落實所有項目的入圍資格，運動員磨刀霍霍積極備戰，香港空手道隊將於本月底派員到葡萄牙參加K1聯賽，港隊其後將留於當地訓練，六月再轉赴法國巴黎出戰奧運外圍賽，港隊大師兄李嘉維坦言爭取入圍難度高，將以平常心應對。

空手道運動員李嘉維及跳高女將鄧伊程今午（星期五）於尖沙咀出席運動品牌活動，李嘉維表示闊別賽場一年後，月底將到葡萄牙參加K1聯賽，重拾比賽感覺，備戰六月奧運外圍賽。歐洲武漢肺炎疫情仍未緩和，李嘉維指已接種兩針疫苗，不擔心健康問題：「冇擔心嘅，因為全部運動員檢測曬全部冇問題先去打，同埋我都打咗兩針，叫做有少少保護，希望到時安安全全，始終搏擊類運動落場打大家好近，啲汗水都係飛埋對方度，我有信心，唔會太擔心。」李嘉維32歲終迎來首次入圍奧運的機會，現時世界排名78的他將於六月與近百位選手爭三張奧運入場券，他坦言難度高，由於搏擊比賽變數大，他會以平常心應對：「出到去都係睇策略臨場表現，我叫做老將有啲經驗。今次出賽我好享受，希望反而有更加好效果，太大壓力好易輸，我哋比賽好多變數，就算練得好好人哋都會郁，所以比較平常心。」他指若成功入圍，受香港隔離政策所限，預計會直接從歐洲過境日本。

至於鄧伊程將於周日出戰大專陸運會，她指近期於系列賽以1米77刷新個人最佳，冀周日能更上一層樓，跳出1米80打破大專紀錄。

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