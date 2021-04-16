阿仙奴周四對布拉格斯拉維亞的歐霸八強次回合賽事，賽前有單膝跪對抗種族歧視的儀式，但只有阿仙奴的球員有跪下，但主場的斯拉維亞就所有球員排成一列。而今仗擔任隊長的拿卡錫迪在單膝跪儀式時就一直凝視對手球員，賽後亦被網民大讚型爆。

早前的歐霸16強布拉格斯拉維亞鬥蘇超格拉斯哥流浪的次回合賽事，當日斯拉維亞守衞卡迪拉就以猴子稱呼格流的黑人球員格連卡馬拉，賽後卡迪拉被歐洲足協重罰在歐洲足協旗下比賽停賽10場，但斯拉維亞上下明顯對判罰感到不滿，捷克總統澤曼更向UEFA發信，指對卡迪拉的指控毫無證據支持，亦指捷克社會普遍不滿處分。

周四一戰的單膝跪儀式，斯拉維亞全隊未有參與，阿仙奴一方則全隊下跪，其中射手拿卡錫迪在中圈之內下跪，並一直凝視斯拉維亞全隊的球員，似以行動控訴對手曾涉嫌種族歧視其他黑人球員。賽後不少球迷都大讚拿卡的行為，更指這個畫面比起千言萬語更具震撼力，更指他是個出色的隊長。

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