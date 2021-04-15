一哥傑志周五晚上8時在旺角大球場上演港超聯，乘上場擊敗晉峰求破愉園，爭取五連勝。

傑志上場憑「黑山伊巴」丹恩奴域梅開二度，加上中場何振廷職業生涯首球，以3:0輕取晉峰，目前以7勝4和25分不敗戰績居首，領先次席東方龍獅6分，而球隊為求保持先優勢，此戰目標只有一個，就是全取3分。

倒戈愉園的傑志西班牙前鋒加維蘭賽前表示：「愉園今季加入查理史葛、米基爾及羅拔奧度等外援已有能力進攻，整體較上季進步。」

雖然傑志近四場全勝，入10球，只失1球，但首循環對愉園曾陷苦戰，最終逼和1:1，此戰再遇該老牌球會，主教練朱志光提醒球員必須小心應戰，並改善傳球質素。蘇沙因傷缺陣，陳晉一及謝家強等可候命。

愉園上場聯賽遭冠忠南區逼和3:3，現9戰9分排第5位。而總監潘文迪賽前表示球隊今季續進，期待此戰可以放開懷抱與傑志一拼，他說：「成績向來不是球隊此刻的重點，亦未有思考前四後四，最重要是向外證明愉園是不易應付的球隊。」愉園此戰或變陣，年輕前鋒朱偉鈞料將復任正選，而射手羅拔奧度將改踢左中場，另外，林樂賢也回到正選名單內。

港超聯周五賽程

8:00pm：愉園[5] vs 傑志[1]

場地：旺角大球場

票價：$80及$30(長者及學生票)

[]內為聯賽排名；球迷入場前需填寫個人資料及健康申報表，而球迷可登入以下網址登記：https://www.hkfa.com/covid19/form

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