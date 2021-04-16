目前效力費倫巴治的土耳其裔德國球星奧斯爾，去年就曾經在Twitter發表批評中國政府打壓維吾爾族人的言論，被中國傳媒封殺至今。周五這位德國中場再次於Twitter上就着羅興亞人於緬甸被打壓一事發聲，贏得不少網民留言支持。

最近於緬甸國內發生的反政變示威，緬甸軍警連日來的濫捕、毆打以及濫殺無辜的消息一直都被國際傳媒廣泛報道，加上其實緬軍過去數年一直都有針對少數族裔人士，以不同的方式去壓迫、虐待以及殘殺羅興亞人以及其他少數民族，此前一直相當關注人權問題的奧斯爾，周五又再次於Twitter上發聲：「作為人類，我們需要站在一起，特別是面對好像緬甸這樣的國家。我不為那些現在並不安全的人祈禱，為我們的羅興亞兄弟姐妹祈禱，是時候發聲。」

奧斯爾的貼文一出後就引起了不少的回響，在IG上載短短6小時更吸引了超過50萬Like，有球迷更表示：「我們需要更多這樣的足球員」、「你是唯一一位球員願意發聲，感謝你」

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