周四歐霸盃八強次回合賽事，英超的曼聯手執兩個作客入球之下回到奧脫福迎戰西甲的CF格蘭納達。結果次回合依然未有受到太大挑戰，紅魔靠前鋒卡雲尼開波早段的抽射，加上對手比賽尾段的烏龍球以2:0贏出，兩回合計以4:0晉級，連續兩季晉身歐霸四強。

今仗紅魔有哈利馬古尼、麥湯米尼，以及勞基梳爾三位主力因首回合領黃停賽，領隊蘇斯克查派出小將杜安薛比與域陀連迪路夫合作鎮守中路，另外卡雲尼亦取代拉舒福特出任前鋒。而這位烏拉圭老將開波僅6分鐘已助主隊拉開領先優勢，其時左閘阿歷士迪尼斯傳中，保羅普巴前柱頭槌頂後，皮球落在卡雲尼腳下，後者球不着地一抽破網領曼聯先開紀錄，而這記入球亦是卡雲尼自12年後首個歐霸盃的入球。

雖然客隊全場有多達11次射門，但成功威脅迪基亞的並不多，反而曼聯下半場卡雲尼及後備入替的雲迪碧克均有拉開比數的機會，可惜均未能把握。戰至90分鐘，再次是阿歷士迪尼斯的傳中，其時入楔的桑馬達接應的漏頂，身後的捷西斯華利祖未及反應不慎頂入己隊龍門，紅魔亦順利再以2:0擊敗CF格蘭納達，繼去季之後再次打入歐霸盃四強，亦是領隊蘇斯克查上任以來第五次率隊打入盃賽四強，對手將為意甲的羅馬。

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