雖然首回合阿仙奴主場晚節不保，被布拉格斯拉維亞臨完場逼和，不過周四的歐霸八強次回合卻以泰山壓頂之勢4:0大勝對手晉級。而四強阿仙奴將要惡鬥西甲的維拉利爾，黃色潛水艇的教練正是昔日兵工廠主帥艾馬利，賽後阿仙奴領隊阿迪達亦大笠高帽，讚對方是歐霸最成功的教練。

艾馬利於18年夏天接替退休的雲格出任阿仙奴主帥，當季更成功帶領兵工廠殺入歐霸決賽，可惜不敵車路士屈居亞軍。然而之後一季表現大走樣，最終在19年年尾被辭退，而接任者正是阿迪達。賽後阿迪達就表示四強對由艾馬利帶領的維拉利爾必定是一場惡戰，「這必定是場艱難的比賽，艾馬利可能是這個賽事最成功的教練。我們還有許多地方要改進，但我們渴望每日都有進步。」

而阿迪達亦大讚阿仙奴今仗的表現，指球隊踢出了極具說服力的一戰，「球隊甫開賽已經很進取，以迫搶壓迫對手，我們有一些漂亮的入球，而且連續兩仗保持不失，這是在對錫菲聯贏波後得到的信心，令球隊在關鍵時間贏出一場重要的比賽。」

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