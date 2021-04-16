近期拜仁慕尼黑教練費歷克與體育總監沙歷咸美錫一直盛傳鬧不和，而周二球隊在歐聯被巴黎聖日耳門淘汰後，費歷克依然未有正面回應來季會否續擔任球隊主帥的問題，近期連拜仁的傳奇人物，球隊的榮譽主席「凱撒大帝」碧根鮑華都開腔，認為費歷克盡快公佈去向是對各方最好的決定。

近日大量報道指出費歷克與沙歷咸美錫因增兵與建隊方針意見相左，令費歷克大感不滿，更有德國傳媒指出這位去季帶領拜仁贏得六冠的教練，可能在季尾離開球隊接替路維出任德國國家隊教練一職，甚至連名宿馬圖斯亦認為他必走無疑。

對於近日拜仁的權鬥問題，碧根鮑華近期受訪時亦認為，費歷克最好儘快公開自己的決定，「他必須要作決定，如果他如自己所言留任的話，這些問題都是多餘。但他不表態的話就一定惹來猜測，他總不能每次都逃避相關問題，所以他應該自己公開。」另外凱撒大帝亦認付為，只要路明尼加及漢尼斯在球隊仍能發揮影響力的話，這場權鬥不會走到失控的地步。

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