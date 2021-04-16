法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）成功於歐聯八強淘汰衞冕的拜仁慕尼黑，四強又要迎戰另一強敵曼城。據法國傳媒報道，PSG為在大戰前穩定軍心，希望盡快可與陣內兩大球星尼馬及基利安麥巴比完成續約，有指球隊現時祈求尼馬在四強首回合前完成續約。

尼馬及麥巴比二人與PSG的合約同樣於2022年夏天屆滿，一直有傳聞指尼馬未來或會回歸巴塞隆拿，而麥巴比則一直與皇家馬德里拉上關係。雖然在淘汰拜仁後球會主席艾卡拉法豪言二人沒有原因要離開一支可以贏得一切的球隊，但現時二人的續約工作依然停滯不前。據法國《隊報》報道，PSG已對續約問題已感到壓力，而且不希望續約問題影響軍心，所以已向尼馬一方表態，希望對方可在4月28日對曼城首回合的賽事前完成續約。

有指PSG雖在新合約未有加薪，但願意向29歲的尼馬開出長達5年的大合約回饋對方，若尼馬願意動筆的話，這位巴西球星將留隊至2027年，其時已經35歲。而麥巴比方面，PSG考慮將這位22歲球星的年薪增至3,000萬歐元，希望以銀彈攻勢留人。

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