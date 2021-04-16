F1周五舉行意大利艾米利亞羅馬涅站的首兩輪練習賽，平治的保達斯和咸姆頓繼續做出好成績，不過法拉利的勒卡歷在第二節尾段就失控「自炒」令練習賽被迫提早結束。

平治在周五的兩節練習賽均有好表現，其中保達斯兩節分別做出全場最快的1分15秒564和1分15秒551，而咸姆頓則兩節均排在保達斯之後。今日兩節練習賽均發生意外，紅牛車手佩雷斯在首節練習時，與艾賓車隊的奧干發生碰撞，佩雷斯的戰車左尾轆損毀，而奧干的戰車同樣受損，賽會一度要出示紅旗。

到第二節最後4分鐘時，法拉利車隊的勒卡歷在鄉位失控，戰車直撞向護欄，車頭嚴重損毀，幸好勒卡歷並無受傷，可以自行離開車廂，不過練習賽就因此提前結束。

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