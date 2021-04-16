周四歐霸8強次回合，維拉利爾主場以2:1擊敗薩格勒布戴拿模，兩回合計總比數以3:1淘汰對手晉級4強，是教練艾馬利第6次帶領球隊殺入歐霸4強階段。「黃潛」4強的對手將是艾馬利的舊主阿仙奴，這位西班牙教練就表示自己在阿仙奴的過去已經不重要，並希望帶領維拉利爾殺入決賽。

維拉利爾今次晉級，令教練艾馬利創紀錄6次殺入歐霸盃4強階段，11/12球季他領華倫西亞殺入4強，但隨即被馬德里體育會淘汰，其後執教西維爾，在13/14，14/15和15/16連續3季贏下歐霸盃冠軍。而對上一次，就是18/19球季，他率領阿仙奴殺入決賽，但不敵車路士飲恨，終在19年年尾被辭退。

如今他帶領維拉利爾殺入4強，更面對舊主阿仙奴，他就「無情」表示：「我在阿仙奴的過去並不重要，透過歐霸冠軍獲得歐聯資格對球隊而言亦相當重要。」過去維拉利爾曾3次殺入歐霸4強，但全部都敗走未能晉身決賽，艾馬利就表示希望首次帶球隊殺入決賽：「打破四強這個屏障是一個很好的跳戰。」看來這位曾連續三季贏下歐霸盃的教頭充滿信心。

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