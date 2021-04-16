前香港足球代表隊隊長歐陽耀冲周二落實加盟日本丙組(J3)球會YSCC橫濱，而球會仍然為他辦理工作簽證，短期未能為新球會上陣，但其38號球衣則已經在日職官方網站上架。

前港腳歐陽耀冲去年12月赴日本，經過超四個月等候，J3球會YSCC橫濱於周二公佈他加盟的消息，而歐冲今日在其社交平台貼文透露其38號球衣今午於日本時間下午3時開始發售。

他貼文謂：「本人的官方印字球衣將會在J -League 官方 Online shop 公開接受予訂，請多多支持！」據日職官網顯示印有歐耀冲球衣背後的官方字樣為AUCHUNG，球衣號碼為38號，不同尺碼售價介乎19,800日圓至24,200日圓。

現年31歲，曾外流葡萄牙及國內的歐陽耀冲近季回流，上季轉會標準流浪並曾到日本試腳，當時未獲日本球會垂青，但去年疫情期間與外地球接洽，去年在日本封關前趕赴當地，並保持訓練，早前傳他將加盟J3球會YSCC橫濱，而YSCC橫濱到周二公佈其來投。YSCC橫濱正為歐陽耀冲辦理工作簽證，暫時只能參與球隊訓練而未能參比賽。

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