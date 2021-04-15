呢排日職心水都係一半一半，中一口就輸一口，或者中「半細」就輸全場「大」，成日都中啲唔中啲，今個星期就試吓Mix南韓，日職加埋韓職，睇吓有冇唔同效果。

點都係首先講番最熟嘅日職，FC橫濱主場對仙台維加泰（圖），兩隊都係以護級為目標。FC橫濱就唔使多講啦，著名老人院，仲有中村俊輔、三浦知良呢堆老將，不過上一季都好少見佢哋在陣，相信慢慢都會變成吉祥物。但後生嗰班又唔見得有質素，開季至今都未贏過，只係拎得一分，平手盤都真係望走盤。

雖然仙台維加泰亦都仲未搵到勝仗，起碼和多1場有2分，其實近期已經慢慢喺比賽入面睇到佢哋有所進步，上次對橫濱水手都拎到分。雖然大家係橫濱球隊，但一隊係前冠軍，一隊係降班膽，所以呢場波對住FC橫濱，仙台真係「機會嚟啦飛雲」，咁都拎唔到三分，真係唔知要再等幾時，平手盤當然要客隊，兩隊攻力都麻麻，補埋入球「細」。

跟住飛過隔籬少少韓職，今日就講雙原對碰，FC水原主場對FC江原。水原就係升班馬，都算保留好多舊有班底，仲以年青球員作為主要骨幹成員，踢出嚟風格都幾進取，可惜把握力亦差啲，亦因為咁戰績只係麻麻，開季至今贏得一場。另一邊嘅江原係我一支幾喜愛球隊，上季冇外援情況下打出好多漂亮勝仗，今季繼續畀好多機會年輕球員成長，默契都好有改善，上輪大炒FC大邱，唔經唔覺六場聯賽不敗，雙原之爭初盤開平手盤，就睇好江原，再要埋入球「大」。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。