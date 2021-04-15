周五英超上演獨腳戲，愛華頓主場迎戰熱刺，兩支球隊目前仍身處爭奪歐戰席位的競爭中，故此絕對不希望再度失分。拖肥近四輪聯賽不勝，不過今戰有不少傷員回歸加強實力；熱刺近4輪聯賽亦只得1勝，而且球隊經常在下半場被對手追和甚至反勝，主隊受讓平/半寧捧下盤。

文：王杰

今季由意大利名帥安察洛堤領軍的「拖肥糖」，其實季初的表現相當亮眼，惟後來出現主力受傷的問題後，就令到球隊的狀態下跌，自從3月初1:0小勝西布朗後就錄得各項賽事5場不勝，現時聯賽排在第8位且落後第4位的韋斯咸多達7分，要爭取來屆歐聯席位機會甚低，但仍有機會爭取一席歐霸盃參賽資格。上輪作客白禮頓，拖肥全場機會寥寥，射門更足足比起對手少了接近兩倍，可見近期球隊在進攻遇上不少問題。

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多人復出中場控制力增

從陣容上來看，近期拖肥陣中有不少傷兵，令到上仗對陣白禮頓要將占士洛迪古斯推上鋒線上，與李察利臣合作攻堅，惟成效不大。即使今仗面對熱刺，班納特安尼斯奧及戴爾夫等人繼續需要養傷，惟拖肥仍可以排出一個不錯的陣容應戰，事關中場阿倫盧利奧、安祖高美斯以及門將比克福特有望復出，中場控制力大增，另外伊禾比上場已告復出，可取代下周才能傷癒的卡維特利雲攻堅。

客軍熱刺上輪主場迎戰勁敵曼聯，即使上半場領先一球在手，但下半場被對手連追3球反輸1:3，已經連續兩場在曾領先的情況下失分，對軍心有一定影響。現時球隊排在聯賽榜第七位，雖然兩大前鋒哈利卡尼以及孫興民近期腳風甚順，不過其他進攻球員如盧卡斯莫拉、拉美拿及加里夫巴利的入球較少，難為前兩者分擔入球的壓力，假如卡尼與孫興民受到對方嚴防的話，熱刺的進攻就會出現不少問題。

熱刺近2場失足5球

即使領隊摩連奴過去以防守見稱，但今季熱刺的防線依然有不少漏洞，最近兩場中堅組合分別以祖朗頓搭檔達雲臣山齊士及艾歷迪亞，可惜效果一般，而且合共失了五球，今對進攻線完整的拖肥預計難保持清白之身。翻查往績，今季拖肥兩鬥熱刺皆保不敗，而且今年2月雙方曾在英足盃第5圈交手，拖肥就在加時階段以5:4絕殺熱刺，往績佔優下預計拖肥可以反底成功。