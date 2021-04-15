周四另一支有份出戰歐霸的英超球隊阿仙奴，則作客鬥捷克球隊布拉格斯拉維亞。首回合尾不慎被對方取得作客入球兵工廠，今仗上半場18至24分鐘的6分鐘之間連入3球，加上拿卡錫迪尾段埋齋以4:0勇挫對手，兩回合計以5:1贏出晉級，為球隊19年後再次打入歐霸四強。

今仗阿仙奴因隊長奧巴美揚確診瘧疾缺陣，前線續由近況不俗的拿卡錫迪領銜，布卡約沙卡、伊美路維，以及尼高拉斯比比後上支援。開波僅14分鐘兵工廠已經有伊美路維門前執雞得手，惜被判越位在先入球無效。但僅4分鐘之後，慘食詐糊的路維就送出助攻，禁區內交予比比，後者推順後門前建功先開紀錄。

此後布拉格斯拉維亞噩夢開始，僅3分鐘後斯拉維亞中場豪馬達禁區內踢跌沙卡，球證直指12碼，拿卡錫迪一射中鵠助球隊拉開比數。再3分鐘之後，剛博得12碼的沙卡的右路擺脫防守推大位禁區邊起左腳勁射，皮球近柱入網，對手門將欲救無從，助兵工廠半場已經遙遙領先三球。

此後主隊搶回不少攻勢，但始終未能破蛋，77分鐘阿仙奴更靠拿卡錫迪禁區接應比比傳中，控定後門前勁射破網埋齋。而這位法國前鋒繼周日對錫菲聯梅開二度後再次入兩球，為他加盟阿仙奴後首次，最終球隊4:0大破對手晉級四強，對手將為昔日主帥艾馬利帶領的西甲球隊維拉利爾。

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