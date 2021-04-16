曾效力英超曼聯長達十年的意甲羅馬球星基斯史摩寧，周四深夜熟睡時遭賊人爆入屋內行劫，對方更用手槍指嚇他和太太曲琪，加上擔心年幼兒子的安全，他最後被迫交出名貴的勞力士手錶及其他珠寶，夫婦事後已經報警。

31歲的英格蘭中堅史摩寧去年10月離開曼聯加盟羅馬，之後獲得多個上陣機會，但今季尚未開齋。球隊周四正出戰歐霸八強次回合鬥阿積士，但史摩寧因膝傷未有上陣，不過就令他遇上可怕的經歷。他位於羅馬阿比亞古道的住所被賊人潛入屋內行劫，當時正睡覺的他，驚醒後被對方用槍指嚇，強迫他打開保險箱。

史摩寧和35歲的太太曲琪都非常驚慌，加上兩歲的兒子亦在場，他只好交出勞力士手錶及一些珠寶，以換自己及家人的安全。太太隨後在早上5時報警，當地警方已就這宗劫案展開調查。史摩寧和擔任模特兒的太太於2017年6月結婚，在他來羅馬發展前，太太已為他誕下兒子里奧。

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