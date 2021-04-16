周四是希斯堡慘劇發生32周年，當年有份應戰英足盃四強的利物浦於球場進行默哀，領隊高普亦在晏菲路球場外獻上花圈，悼念在意外中身亡的96名紅軍球迷。

紅軍新訓練場設立了數塊希斯堡慘劇的紀念碑，上面刻有96位死難者的名字。一眾紅軍球員於周四就在碑前低頭默哀一分鐘。高普亦在晏菲路場外獻花。場外的紀錄碑前亦有多位球迷放下花束，紅軍旗幟同下半旗悼念。而在當地時間下午3:06分，球場內亦有96個紅色氣球升空。紅軍發聲明表示：「在意外發生32周年，利物浦永遠懷念96位在希斯堡喪失性命的球迷。事件發生超過30年，失去摰親的家人和倖存者至今展現出無比的勇氣、莊重和韌力。」

1989年4月15日，利物浦大戰諾定咸森林的英格蘭足總盃準決賽於中立場希斯堡球場舉行，開賽前大批球迷湧至球場，試圖在最後一刻入場。警方當時決定打開另一個大門，加快讓更多球迷入場，惟看台早已爆滿，最後釀成人踩人慘劇，很多人倒在地上被數百人踐踏而過，而現場的小型救護車亦不敷應用，最後造成96名利物浦球迷因窒息或遭踐踏致死。

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