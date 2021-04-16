德甲球會哈化柏林周四宣佈左閘柏頓赫特確診武漢肺炎，已是隊內第四人染疫，球隊恐有疫情爆發的冒險，因此要求延遲未來三場德甲賽事。

哈化柏林早前已有主教練達戴爾、助教Admir Hamzagic和比利時射手盧克巴基奧確診武肺，周四再有左閘柏頓赫特染疫，導致全隊需要留在家中自我隔離兩周。球會本來打算如常出戰賽事，但由於再有新個案出現需強制隔離，他們就要求延遲未來三場德甲賽事，包括今月18日本周日鬥緬恩斯、21日鬥弗賴堡和24日鬥史浩克。在主教練確診下，哈化柏林體育總監費迪列治周四負責為球隊操練。

他表示：「由於確診個案持續出現，我們現被強制在家中隔離14天，以健康及安全角度來說，這絕對是一個正確的做法，因為我們在5月22日完季前還要踢6場德甲，在隔離期間球隊會繼續與教練團進行視像會議，根據教練指示操練。雖然現時情況很艱難，但我們會去面對，確保我們有個成功的球季。」德甲則未有回應。

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