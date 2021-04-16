喺韋斯咸九場入咗八球貢獻三個助攻，人稱「連神」嘅連美斯近排就紅到爆，唔只場內表現吸引球迷目光，連場外都一樣呀！

早前就有隊友喺Instagram上載一條佢喺更衣室跳舞嘅片段，片中見到佢隨歌起舞，MJ上身咁又「Moon Walk」又剩，繼之前夾band同唱歌之後，大家又再發掘到連神一個新技能喇！到底有咩嘢係連神唔識架呢？

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