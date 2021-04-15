日前出席亞洲足協女子足球網上研討會，除自己分享了早前執教中國女足青年國家隊的經驗，亦有幸了解日本最新的女子職業聯賽消息。日本女足曾登上世界盃女足冠軍寶座，但吸取近年世界女足發展趨勢，眼見女子職業聯賽及歐洲各國女足的進步，甚至在2019年的世界盃前8中未有一支亞洲球隊，日本終於決心辦女子職業聯賽。然而疫情和東奧的問題，令她們一波三折，幸好日本足總一向計劃周詳，第一季日本女子職業聯賽WE League將在9月正式開始。

當中將會有11支球隊參與，她們表示球會參與的反應比預期熱烈，球員從半職轉作全職雖有些猶豫，但大部份都表示興奮和期待。而且，每間球會將需要有最少半數的女性員工，教練團亦要有最少一位女教練，從而鼓勵女性參與足球相關工作，提升女性社會地位。另外，每支球隊亦容許有五位外援球員，歡迎其他國家的女子足球員加入，提升國際水準和形象。

中國女足日前驚險取得東奧入場券，作客首回合領先2:1下，次回合於蘇州被南韓扳回2:1，幸好最後在加時階段憑王霜（左）的入球以總比數4:3勝出。今年有東奧女足賽事，明年初亦有在印度舉辦的女子亞洲盃，爭奪六張世界盃門票，還有額外兩隊可以打資格賽 ，名額的增加亦鼓勵了各國願意投資更多，落力備戰。

陳婉婷

前亞洲足協最佳女教練

周五見報