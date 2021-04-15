由碧咸創立的國際邁阿密，在周五開鑼的新一季美職聯，展開第二季競逐。不過，國際邁阿密離碧咸想打造的星級球隊仍有頗大距離，今季季前購入的梳爾哥斯與基蘭基比斯，名氣都是差了一點，並由執教履歷未算豐富的菲臘尼維利出任教練。以國際邁阿密目前陣容，要實現成為美職聯列強的目標，相信仍要等待。

文：吹雪

因武漢肺炎肆虐，2020年球季的美職聯可說是多災多難，首次登場的國際邁阿密最後亦在季後賽首圈被拿舒維爾以3:0淘汰。班主碧咸為改善球隊成績，作出多項變動，教練一職由原本的烏拉圭主帥迪亞高阿朗素，改由其多年好友「菲臘佬」擔任。

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梳爾哥斯基比斯過氣英超兵

球員方面，除了著名阿根廷前鋒希古恩和法國2018年世界盃奪標功臣之一的馬度迪仍留隊外，國際邁阿密明顯是向碧咸和菲臘佬熟悉的英格蘭球壇埋手。季前已加盟的33歲中堅梳爾哥斯出身自曼聯青年軍，跟二人早有淵源，何況梳爾哥斯效力史篤城時的恩師普利斯的兒子安東尼普利斯，正是菲臘佬助手，所以他加盟國際邁阿密實在順理成章。至於31歲的基蘭基比斯出身自阿仙奴，並為前英格蘭國腳，但近年越踢越沉，他會待今夏跟西布朗約滿後，才以自由身正式向國際邁阿密報到。

施丹子加盟遇薪酬上限阻滯

國際邁阿密仍希望在開鑼前加強球隊實力，碧咸欲安排昔日隊友、現皇家馬德里主帥施丹的兒子安素施丹跟隨球隊練習。不過限於美職聯設有薪酬上限，消息指國際邁阿密要先換走阿根廷中場馬迪亞斯柏歷堅尼後，才有望增援，而安素施丹最終能否加盟，就要考考同樣是新上任、碧咸從兩屆美職聯冠軍西雅圖海灣者撬來的新任足球主管基斯軒達臣的功力。

事實上，今季美職有頗濃厚英超甚至曼聯色彩。除菲臘佬執教國際邁阿密外，他在紅魔時曾先後合作的後防隊友史譚和軒斯，就分別執教FC辛辛那提和亞特蘭大聯。另外，前曼聯翼鋒拿尼和前鋒「小豆」查維亞靴南迪斯，則效力奧蘭多城和洛杉磯銀河。今季27支美職聯球隊中，其中九隊的隊長都曾效力過英超或英冠球會，除了希古恩和拿尼外，前阿士東維拉中場卡利斯基爾（新英倫革命）、前阿仙奴前鋒卡路士韋拿（FC洛杉磯）和前熱刺中場雲耶馬（CF蒙特利爾）等，目前都在美職聯謀生並擔任球隊隊長。