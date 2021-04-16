祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）平日要忙着出戰各個比賽，又有自己的生意要打理，背後的大小事務都由女友佐真娜幫他處理好，包括照顧家中的四位孩子。到底佐真娜跟球王拍拖是怎樣的，他們又過着怎樣的奢華生活呢，這位阿根廷模特兒就在ig宣佈，將和網上串流平台Netflix合作拍製紀錄片，讓球迷了解她和C朗的生活。

佐真娜在ig宣佈將會拍攝一套名為「Georgina」的紀錄片，講述自己平日的生活，讓球迷有機會看到她和C朗的拍拖日常和平日相處的模式。當C朗專注比賽時，佐真娜就會在家中照顧她和C朗所生的3歲女兒Alana Martina，還有C朗仔及一對雙胞胎Eva和Mateo，做好球王背後的女人。似乎頗喜歡出鏡的佐真娜，去年已參過西班牙節目《蒙面歌手》，今次能再拍紀錄片，她在ig開心表示：「為這個新工作感到非常期待及高興，感謝Netflix大家庭！」

佐真娜除了做湊仔婆，自己也忙於拍廣告和出席活動，還要打理上月開業的時裝品牌OM BY G。除了跟隨男友步伐創造商業王國，亦學習C朗推出紀錄片，後者在2015年推出過紀錄片《朗拿度》，她由一位名店店員化身為球王女友，不少人都對佐真娜的生活感到興趣。

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