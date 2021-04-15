施丹（右二）在短短六年的執教生涯中，第4次帶領皇家馬德里殺入歐聯準決賽。他在今戰的部署受盡外界讚賞，出色的防守體系令利物浦完全在主場「熄火」，但另一方面，紅軍「埃及文明」三叉戟不復當年，亦是箇中關鍵。

一如外界預料，施丹今仗穩守行先，其部署奇招在於右路的變化，由於盧卡斯華斯基斯在國家打吡受傷，在右閘位置用上中場費達歷高華維迪客串，儘管華維迪沒有在大戰中踢過這個位置，恐有失位情況，但施丹將計就計，將他的陣式調整在4-3-3及5-3-2之間，當中關鍵就是將今場當選官方最佳球員的卡斯米路，移後去補禁區內人腳不足的弱點，而因時而變陣為五後衞，反令利物浦兩閘的安德魯羅拔臣及阿歷山大阿諾特，更難上前場與「埃及文明」作呼應。

當然，在首回合極具創造力的兩大老牌中場莫迪歷與卻奧斯，今場得到指令後專注防守多於策動進攻，一直在己方禁區前活動，堵塞紅軍中路地面入滲，這也使全場要兼任中堅及防中角色的卡斯米路壓力大減，當中根據統計網站SofaScore所列，卻奧斯就在比賽中作出4次鏟截及1次斷球，可見其防守數據非常突出。

施丹的部署固然應記一功，但利物浦的進攻，已不是2年前在4強可反勝巴塞隆拿並在決賽封王的那支球隊，「埃及文明」威力幾乎不再，當中沙迪奧文尼與羅拔圖法明奴今場演出仍然低迷，前者接應傳送時不到位，後者更多次交失球，只得起腳四次的穆罕默德沙拿尚算有點功架。當然，紅軍仿彿因過去2至3年已耗盡不少體力，整個體系不再奏效；最重要當然是早前謎之下滑，連場敗仗下感覺失了信心，戰意不復再。

文：盧卡東尼