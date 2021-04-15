新季美職聯開鑼日上演兩場比賽，打頭陣由侯斯頓戴拿模主場迎戰聖荷西地震。戴拿模在上季西岸排名包尾，相信地震有力在前者地頭取得入球，今場捧「入球大細」[2.5球]的「大」。（now638、有線654及無綫myTV Super301台明日8:00am直播）

戴拿模在上季美職常規賽，12支西岸球隊中包尾無緣季後賽，整體成績亦僅排尾二。球隊失球頗多，23場聯賽失達40球，今季季前縱由紐約紅牛羅致了守將添柏加，防線實力仍不宜被看得太高。地震在上季常規賽西岸排名第八搭上季後賽尾班車，惟首圈便敗於肯薩斯體育會腳下出局。

地震火力不俗，年屆38歲的前鋒老將雲度路斯基進入效力地震第13季，累積美職入球已超過160球，儘管上季入球率稍為向下，但仍能在這水平競逐。新加盟的進攻中場伊度亞度盧比斯，預計可馬上佔一席正選位置，為前鋒鋪橋搭路，首戰面對實力不濟的戴拿模，有力取得入球，入球「大」值捧。

同日另一場美職，西雅圖海灣者主場迎戰明尼蘇達聯。海灣者是近年總決賽常客，在上季季後賽最終戰慘負予哥倫布機員失冠；季前雖有主力離隊但實力仍強，擁有美職最出色的中前場陣容之一，預計首戰可旗開得勝，一於捧上盤。（now639、有線655及無綫myTV Super302台明日9:30am直播）

文：何西