周四ATP蒙地卡羅大師賽八強，4號種籽的希臘新星薛斯柏斯於首盤先下一城後，因西班牙籍的對手阿歷真度宣佈退賽，幫助他自動晉級，成為首位殺入蒙地卡羅大師賽四強的球手。

今屆賽事首兩圈一盤未失的薛斯柏斯，今場面對世界排名比自己低53位的阿歷真度，未能打出個人最佳水準，他開局就被對方逼至3:3。但開賽不久，對方就需要醫療暫停，告訴醫生他上陣後大腿感到痛楚，醫療人員為其傷患稍作按摩後，他能夠重新比賽。賽事恢復後薛斯柏斯隨即被領先3:4，但此時阿歷真度再需要另一次醫療暫停，他再復賽後一分未得，薛斯柏斯就拿下賽點先贏7:5。惟阿歷真度次盤決定退賽，送這位希臘新星自動晉級入四強，令他成為首位殺入四強的球手，更是他生涯首次打入蒙地卡羅大師賽四強，亦是他生涯第6次打入ATP 1000等級大師賽的4強。

薛斯柏斯賽後高興用筆在鏡頭上寫道：「活着當下，享受讓你感到活着的一刻。」他又表示：「我很高興來到我現時的位置，也為自己今天的滿意感到表示，我很努力戰鬥，即使在不如意的時間，我也是盡全力發揮。我知道他比賽中受傷，我就嘗試要他跑動更多。贏得不是容易的，我努力保持平靜地比賽，在比賽後段打得更好。」至於阿歷真度是生涯首次打入蒙地卡羅大師賽八強，惟最後因傷退賽。而世界排名第三的拿度將在周四稍後時間出戰，與6號種籽的俄羅斯球手魯布列夫爭四強席位。

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