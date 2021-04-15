歐聯四強誕生！周三曼城作客多蒙特有驚無險反勝2:1，2回合計贏4:2，保今季爭逐成就四冠王偉業之餘，亦是主帥哥迪奧拿執教以來首次帶領藍月躋身歐聯準決賽，將與另一奪冠熱門巴黎聖日耳門（PSG）爭入決賽。同日皇家馬德里作客0:0守和利物浦，保住首回合3:1勝局，將與車路士爭奪決賽入場券。

文：尊嘉

首回合憑菲爾科頓完場前絕殺，主場險勝2:1的曼城，周三作客多蒙特踢次回合，近期不斷有好表現的科頓續正選，配合奇雲迪布尼、馬列斯等攻堅，不料開賽15分鐘先告失守，多蒙特球星艾寧夏蘭特禁區內回傳給達侯特撞射被擋，祖迪比寧咸隨即冷靜地將皮球射向網角，助主隊領先1:0及總比數追成2:2之餘，若以這比數結束比賽，多蒙特便能以作客入球優惠晉級。

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菲爾科頓再做英雄

藍月馬上群起反撲，惜徒勞無功半場落後0:1。直至55分鐘，科頓左路傳中，多蒙特的安利簡恩頭槌失誤，皮球不慎碰到自己手部，球證判罰12碼，結果曼城憑馬列斯操刀追平1:1，總比數再次領先至3:2。曼城於75分鐘再憑科頓禁區頂無人看管下勁射中柱彈入反超前2:1，連續兩回合都成為英雄的科頓，立即跑往場邊與哥帥瘋狂慶祝。

曼城總比數領先至4:2，此時多蒙特至少要再入三球，故科頓這記入球直接判了主隊死刑，最終兩軍再沒增添比數，繼15/16年之後曼城史上第2次殺入歐聯4強，與PSG爭入決賽。哥帥自2016年夏天入主曼城，第5次領軍出戰歐聯終首度殺入4強，他賽後激動表示：「這是球會史上第2次闖入歐聯4強，我們正在創造歷史，我非常高興，我們踢得非常出色及有個性。」

從不談四冠王機會

對於有機會奪得四冠王，哥帥補充指：「我們所做的一切令人難以置信，對於我們所有人來說，心理上必須要衝過這個關口，現時我們想要更多。我們從不會談論四冠王，一場比賽還一場。」曾領巴塞隆拿兩奪歐聯冠軍的哥帥，入「城」後終跨過歐聯八強這個難關，衝擊球會最渴望得到的歐洲冠軍又近一步。曼城4強首回合將於本月28日先作客同樣未曾奪歐聯的PSG，次回合則在下月四日於主場搶奪決賽席位。另一邊廂的皇馬是史上奪歐聯次數最多的球隊共13次，其4強對手車路士也曾在2012年奪標，經驗相對較曼城與PSG豐富，但今屆奪標賠率卻不如這兩支新貴熱。