周三曼城淘汰多蒙特晉身歐聯四強，射入奠勝球的菲爾科頓賽後有Twitter上載照片更挑釁性的tag了PSG當家射手基利安麥巴比，事後發現是他所僱用的社交媒體營運公司出的，周五科頓已決定與該公司解約終止合作。

周三賽後科頓Twitter賽後上載照片，是他今場帶領球隊晉級的那幕射門英姿，更tag了PSG當家射手基利安麥巴比問對方「你準備好了嗎」。事後發現這張相片是科頓僱用的社交媒體營運公司出的，科頓得悉後亦感到非常不滿，認為這句具挑釁性的說話有損他形象。雖然該公司已刪除帖文，但這位英格蘭小將認為事件有損他形象，已與該公司終止合作。

據報這間營運公司位於倫敦，多位英超球星都是他們的客戶，包括熱刺射手哈利卡尼、利物浦的安德魯羅拔臣和曼聯的域陀連迪路夫等，他們的網站更指他們會為客戶度身訂做計劃，並透過社交媒體，與公關和媒體緊密合作。不過，今次事件明顯由合作變為「公關災難」，最終被科頓解約處理。

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