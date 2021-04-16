曼聯周四擊敗CF格蘭納達後，成功繼去屆之後再一次打入歐霸四強。而今次亦是紅魔領隊蘇斯克斯18年上任後第5次率隊打入盃賽四強，不過此前4次同樣無法打入決賽爭冠，賽後蘇B就希望過去的失敗經驗，可以成為推動力令球隊成功打破魔咒。

去季曼聯分別於英足盃、英聯盃，以及歐霸盃打入四強，可惜英足盃不敵車路士、英聯盃被同市宿敵曼城淘汰，而歐霸盃則在中立場一場過下被最終冠軍踢出局。今季紅軍再次於英聯盃打入四強，可惜再一次於四強不敵藍月。

今季眼下曼聯就餘下歐霸盃錦標可以爭奪，蘇B在賽後被問及四強魔咒時，就希望球隊今次可以突破，「當你打入四強就必定遇到優秀的球隊，但我看到球隊的決心希望往前，過去的失敗或者就是最好的推動力令他們取得更好的成績。」

至於問到四強對羅馬時，蘇B直認他未有看過對方太多比賽，但清楚對方主力迪斯高的威力，將會令他們防守有不少麻煩。而兩軍在歐洲賽碰頭，最經典必數06/07球季歐聯八強交鋒，首回合曼聯作客落後一球，回到奧脫福卻以7:1狂數對手，當日蘇B就以球員身份參與賽事，「我們輸了首回合，但奇怪的事費Sir心情非常好，我從看到輸波後他會這樣，他非常有信心我們回到主場會贏出比賽，這簡直是超現實的感覺。」

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