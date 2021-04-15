【綜合英格蘭外電】利物浦於歐聯8強次回合主場僅能與皇家馬德里賽和0:0，2回合計輸1:3止步，亦意味紅軍今季肯定四大皆空，領隊高普坦言，餘下英超賽事必全力搶分，因爭奪下季歐聯入場券對紅軍非常重要。而紅軍官網賽後亦為皇馬隊巴被襲一件致歉。

高普賽後表示︰「我們必須反彈。我們愛這個賽事（歐聯），為了不同的原因，這對球會非常重要。現在我們可以專注在英超。下周一晚，列斯聯是下一個挑戰，我們必須奔跑和努力奮鬥。那是我們現在要準備的。」

高普亦指球隊在次回合表現很好，很進取和有機會，但可惜未能取得入球，他又謂︰「穆罕默德沙拿經常輕而易舉可以把握的機會，今場未能做到。球隊的表現絕對可以接受，但我們出局了。」

上季英超冠軍紅軍，之前的主場不敗紀錄被終止後，近10場在晏菲路進行的比賽只勝出了1場，但該隊最近在英超三連勝，目前以15勝7和9負得52分排在聯賽榜第6位，少第4位的韋斯咸3分。

今仗開賽前發生一段小插曲，皇馬在前往晏菲路時，隊巴有車窗被打破。據BBC報道，默西賽德警方表示，賽前晏菲路球場外有約400人聚集，當皇馬隊巴經過時被大喝倒采及投擲物件。皇馬隊巴有雙層車窗的玻璃被打破，利物浦職員要清理地上的玻璃碎片。

利物浦事後發表聲明譴責個別人士的行為「不能接受及可恥」，並對客軍道歉︰「我們明確譴責導致皇馬隊巴受損的行為。這是少數個別人士完全不能接受和可恥的行為。我們為造成任何煩擾向客人真誠致歉。我們將會與默西賽德警方合作，查明事實和確認肇事者。」三年前，曼城亦在作客紅軍的歐聯八強首回合造訪晏菲路賽前，有隊巴被打破了數面車窗，該場比賽利物浦最後以3:0獲勝。