今周因為要踢荷蘭盃決賽阿積士對維迪斯，所以荷甲就讓路休息一周，個人對一場過決賽冇咩特別好感，有時真係好睇唔好賭，所以戰場就由荷蘭轉去瑞典，推介瑞超。

瑞超上周就開鑼，戰果都算正路，馬模、AIK蘇納、佐加頓斯三強都贏波，馬模險勝3:2，讓半/一勉強都開到上盤，不過今周就要作客赫根。赫根主場威力好強，所以睇定啲唔揀馬模，反而推介心目中嘅爭標黑馬佐加頓斯（圖）。佐加頓斯2019年就以1分壓過馬模拎到瑞超冠軍，上季就有啲滑落只得第四，不過今季就保持基本陣容，三叉戟捷盧夫耶、巴克路夫同賀姆貝治都好強。另外難得有啲英格蘭人去踢瑞超，居迪斯艾華斯打個右中場都幾好，球隊攻力一向就有保證，連埋瑞典盃在內嘅五場正式比賽，有四場都有波入，而且入親都係兩粒以上。

睇番初盤，佐軍下星期日就會主場對諾高平，大家都係斯德哥爾摩球隊，算係首都打吡，所以盤口就唔會太辣，世界博彩公司平均值，佐軍主W有2.15倍，讓平/半仲有中高水，回報都算唔錯。相反諾高平首戰都只係和天狼星1:1，加上瑞典盃早段已經出局，今季都只係踢咗三場正式比賽，狀態就真係麻麻，而且每場都有失波，今次要作客更加不利。就算上季兩次交手都贏，不過以開季氣勢，受讓平/半都係唔值得支持。

新一季瑞超就有兩支升班馬，咸史達斯同迪加科斯，咸史都算傳統球隊之一，相反迪加科斯上季憑瑞甲亞軍身份升班，實力只係麻麻，首戰作客都已經吞AIK蘇納0:2，應該可以繼續追佢哋對家。迪加科斯下周日就會主場對卡爾馬，初盤卡爾馬客W竟然有3.05倍，都算好分頭，唔好錯過。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。