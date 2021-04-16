周四NBA常規賽勇士作客騎士，昨日打3節便射入11記三分的明星控衞「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry），今場手感有所回落，但仍交出33分4籃板和5助攻的表現，錄得連續9場得分超過30分創生涯最佳，協助勇士以119:101大勝騎士，勇奪四連勝。

近日勢不可擋的咖喱仔，前一仗才轟入53分成勇士隊史新得分王，他和隊友祖蒙特格連（Draymond Green）去吃飯慶祝，開了支5萬美元的靚酒La Tâche，還有勇士老闆埋單。上仗他打了不夠3節，又射入11記三分球轟下42分，過去3場已共射入29球三分打破NBA紀錄，場均更達38.2分。但對比起近戰表現，咖喱仔今場手感明顯下滑，他首8次三分起手全部射失，三分球13投僅4中。作為射手難以每場都手感火熱，此時就要靠各種得分技巧把籃球送入籃框，結果全場25投12中的咖喱仔仍交出33分，連續9戰得分30分+創生涯最佳，帶領勇士在大部分時間領先下，輕鬆收下今季最高的四連勝。

勇士現排西岸第9位，距離第8的灰熊只追剩0.5場勝差，仍有機會爭奪季後賽資格。不過勇士餘季將失去榜眼中鋒占士韋士文（James Wiseman），球隊周四宣佈右膝半月板撕裂的他已完成手術，確定今季不會再次上陣，將待21/22球季才會復出。失去今季場均獲11.5分和5.8籃板的韋士文，教練卡爾（Steve Kerr）表示球隊沒計劃再簽入一位中鋒頂替他，反而會改用小球戰術：「為了簽人而簽，這不是我們想做的事，我們會改打小球戰術，這是我們一直期待已久的事。」

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