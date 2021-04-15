小馬周三憑當錫（Luka Doncic）攻入全場最高的29分，並在失平衡下射入絕殺三分球，在NBA常規賽作客以114:113險勝灰熊，結束兩連敗。

兩隊今場打得相當緊湊，上半場雙方投籃命中率都超過50%，灰熊在G艾倫（Grayson Allen）攻入17分之下，完半場以60:57稍為領先。當錫上半場表現不似預期，只有四分進賬，第3節雖然攻入14分，但小馬在完成3節比賽後仍然落後83:89。第4節還剩4分29秒，當錫在球隊落後六分下射入三分球，帶動小馬反撲力逼灰熊。至於今場總共攻入23分的G艾倫，戰至最後2.2秒球隊僅領先113:111時2罰俱失，造就小馬有機會絕殺。

G艾倫射失第二記罰球時，D鮑維（Dwight Powell）搶到籃板，小馬在最後1.8秒叫暫停。當錫接應界外球後，遠射三分時身體雖失平衡，但其三分球仍然成功命中，成為球隊以一分絕殺爭奪季後賽席位對手之一灰熊的功臣。小馬賽後以30勝24負排在西岸第7位，27勝26負的灰熊則排第8。

另外，76人憑艾比迪（Joel Embiid）攻入39分及搶下13籃板，加上T夏里士（Tobias Harris）貢獻26分及賓西蒙斯（Ben Simmons）交出17分9助攻3偷球，主場以123:117戰勝網隊，在NBA常規賽三連勝，超越網隊而重上東岸榜首。

文：華弟