自2005年開始，adidas就一直是美職聯官方贊助商，旗下所有球隊的球衣都單一化由該品牌提供，款式設計上自然相當一體化。大型體育品 牌近年崇尚平實主義，因此「三間牌」今季所出產的美職聯球衣也以簡約為主，當中要數到比較悅目的，應是西雅圖海灣者那件紫黑球衣，皆因其設計受當地已故傳奇結他手Jimi Hendrix啟發。

在1960至1970年代，Jimi Hendrix的名字在美國搖滾樂壇無人不曉，即使因濫藥在27歲已過身，他的音樂仍影響後世，而他的出生地西雅 圖，人民更當他如神般膜拜，海灣者今年就決定向這位偉大的結他之神致敬。

Jimi Hendrix當年最令人深刻的其中一首金曲叫《Purple Haze（中文譯作紫色迷霧）》，因此球會決定將主場球衣設計成像是結他的紋狀，配上紫色，取代了過去他們一直穿着的綠色，而且球衣上別的位置，也會有他其他金曲的名字及一些標記在內。

除了海灣者，比較矚目的還有玩暗紋的哥倫布機員白色主場球衣，以及有五條直間在正中位置的亞特蘭大聯紅黑球衣。

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