阿仙奴周四作客捷克出戰歐霸八強次回合賽事，最終球隊以4:0大勝布拉格斯拉維亞晉級四強，不過隊長奧巴美揚未有進入大軍名單。原來這位加蓬前鋒因早前回非洲代表國家隊出戰期間不幸患上瘧疾，更因此要入院接受治療，但他亦在個人instagram中報平安，表示情況已經逐漸好轉。

奧巴美揚近期狀態一般，首回合更被領隊阿迪達先列後備，而周日對錫菲聯的聯賽及周四對斯拉維亞的次回合同樣未有進入大軍名單，全因不幸患上瘧症要入院治療。奧巴美揚周四於IG上就患病一事發文，透露自己是在上月國際賽賽期回到非洲代表加蓬國家隊出戰時中招，因瘧疾一般有7至18日的潛伏期，估計至近期才病發。

這位31歲的前鋒亦在帖文中表示，過去的兩周他一直感到不適，直至近期更要入院，但他指自己在醫療人員幫助下，情況已經好轉，「我已經入院數天，而且逐漸好轉，感謝一眾醫療人員。我將會以更強大的姿態回歸，今晚就只能在電視上支持一眾隊友。」今季奧巴美揚各項賽事為兵工廠射入14球，現時未知他能否趕及周日對富咸的一戰中復出。

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