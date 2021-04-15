周五德甲獨腳戲，正在為爭標積極搶分的「二哥」RB萊比錫，主場迎戰中游球隊賀芬咸。萊比錫今季德甲主場勝率超過七成，雖然早前0:1不敵班霸拜仁慕尼黑，但上周已極速反彈以4:1擊敗雲達不來梅，現時落後拜仁五分，爭標仍未絕望，反觀對手賀芬咸近四場不勝，位處中游搶分鬥志成疑，萊比錫讓一球/球半捧上盤。

RB萊比錫是今季其中一支主場王，與班霸拜仁一樣14場贏10場，主場出擊勝率非常高。自上月中在歐聯16強被利物浦淘汰後，萊比錫現時可專心在德甲季尾衝刺。早前部份傷兵如安祖利奴、烏柏美卡奴等主將已經可以復出，雖然前鋒尤素夫保臣今仗因傷缺陣，但此子把握力甚曳，上仗起用挪威中鋒阿歷山大索洛夫效果反而更佳，在上半場已梅開二度，助萊比錫4:1擊敗雲達不來梅，配合西班牙國腳丹尼爾奧莫、球隊神射手沙比薩等人，絕對能攻破賀芬咸大門。

事關客軍目前距離尾2直接降班區的科隆相差8分，身後還有雲達不來梅、緬恩斯、哈化柏林等隊墊底，故近期他們搶分意欲不大。賀芬咸近4場錄得1和3負的劣績，上場主場對利華古遜全場更只錄得兩腳不中目標的埋門，製造攻門能力甚弱。而且萊比錫主帥尼高斯曼自2019年夏天上任後，三次面對舊東家賀芬咸均波盤齊贏，今仗萊比錫讓一球/球半照捧上盤。

文：尊嘉