曼聯中場保羅普巴近日接受英國天空體育專訪，抨擊前主帥摩連奴管理球隊的風格甚至人格，指責對方處事總愛與球員作對，令球員們感到自己很卑微。

摩連奴於2016年夏天執教曼聯，而普巴也是該年夏天以破世界轉會費紀錄身價來投，兩人合作了兩年左右開始關係緊張，曾在訓練場起爭執，而普巴更被褫奪了隊長臂章。隨着球隊在2018/19球季的成績下滑，摩佬於18年12月被炒，改由蘇斯克查接手，而摩佬則在1年後，才再找到新工作，代替普捷天奴領導熱刺。

普巴最近大談與摩佬及蘇B兩位領隊之間的相處：「我和蘇斯克查的相處，和與摩連奴很不同，因為前者不會與球員作對；或許蘇斯克查有時排陣時，沒有選擇一些球員，但他不會讓那些球員覺得他們好像不存在或不重要一樣，這就是蘇斯克查和摩連奴的分別。」

「我曾經和摩連奴的關係也很好，每個人都知道，但你不會知道第二天會發生甚麼變化。」普巴續分享他對摩佬的感想：「這是很奇怪的感覺，我甚至也不知道如何解釋給你聽，因為我也不知道為甚麼。」

對於曼聯上周3:1反勝熱刺後，兩位領隊因麥湯米尼肘擊孫興民一事意見不同，發生罵戰。普巴就說：「我肯定是摩連奴說了一些話，才會讓其他人開口，這就是他經常慣做的事。我們知道摩連奴想要甚麼，但不要和我們來這一套，我們不需要。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波