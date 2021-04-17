英格蘭近年不斷有新星湧現，多個位置都出現新舊人爭位現象，其中曼城翼鋒史達寧今季無論在球會抑或國家隊地位都受到後輩挑戰，除隊友菲爾科頓外，還有今場對手車路士的小將美臣蒙特。

史達寧今季入球率大幅下跌，近期在多場重要賽事都爭位輸給小將菲爾科頓，其中歐聯八強對多蒙特的兩回合賽事中，史達寧在比賽末段才被換入場，上陣時間竟只得可憐的2分鐘。由於在球會的正選位置受動搖，也可能影響這位26歲翼鋒在國家隊的仕途，皆因在三獅軍團，並非只得菲爾科頓一人與他爭位，還有車路士另一位小將美臣蒙特，也意味所面對的挑戰更為巨大。

英格蘭在上月三場國際賽中都排出了不同陣容，不過三場正選的史達寧僅在對弱隊聖馬力諾身上取得一個入球，相反美臣蒙特和重返國家隊的連格表現更搶眼，史達寧無論出任左翼或右翼同樣顯得尷尬。

除了邊中場或翼鋒位置人才過剩外，今場對賽同樣是英格蘭兩位右閘之爭。曼城的基爾獲加是英格蘭過去的正選右閘人選，不過車路士的列斯占士極速上位，在國家隊的順位似乎爬過捷比亞和阿歷山大阿諾特兩位「師兄」，這位21歲新星今場能否挑戰「大師兄」獲加，將會是另一焦點。

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