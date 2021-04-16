周四歐霸盃八強次回合，英超雙雄曼聯與阿仙奴雙雙勝出兼晉身四強。曼聯於主場2:0挫CF格蘭納達後，四強將會面對意甲羅馬；作客以4:0大勝布拉格斯拉維亞的阿仙奴，將會惡鬥由前主帥艾馬利領軍的西班牙球隊維拉利爾。

紅魔今仗開賽僅六分鐘就有老將卡雲尼球不着地抽射破網，紅魔一路領先至完場前，後衞阿歷士迪尼斯傳中，對方的捷西斯華利祖不慎「擺老烏」，令紅魔繼首回合後再以2:0擊敗CF格蘭納達，連續第2年打入歐霸盃4強，對方將會是淘汰阿積士晉級的羅馬。今次也是蘇斯克查2018年上任後第5次率隊打入盃賽4強，但此前四次都無法殺入決賽爭冠，蘇B就希望過去的失敗經驗，可成為推動力令球隊打破魔咒。值得一提的是今仗紅魔隊長保羅普巴半場就被領隊蘇B換走，賽後這位早在17分鐘已領黃的法國中場就認為蘇B的決定非常正確，事關對方在場上針對此子，希望他2黃1紅被逐。

阿仙奴7分鐘入3球晉級

至於首回合主場與布拉格斯拉維亞打成1:1的阿仙奴，今仗雖有射手奧巴美揚確診瘧疾缺陣，但球隊仍在上半場7分鐘內連入3球，加上拿卡錫迪尾段「埋齋」，以4:0大勝，繼2019年後再入歐霸4強，對手為前帥艾馬利帶領的西甲球隊維拉利爾，「黃色潛艇」次回合以2:1擊敗薩格勒布戴拿模晉級。賽後領隊阿迪達就向艾馬利笠高帽：「這必定是場艱難的比賽，艾馬利可能是這個賽事最成功的教練。」艾馬利執教生涯曾帶領西維爾連續三季在歐霸盃封王。

文：港生