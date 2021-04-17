曼城中場菲爾科頓近期表現大勇，先後於歐聯八強兩個回合都射入奠勝一球，帶領曼城勇闖歐聯四強。隨着這位英格蘭中場的崛起，曼城已心急想要跟他續約，據說藍月亮正為他準備一份新約，周薪有機會達到10萬英鎊（約108萬港元），比起他現時的3萬鎊周薪可謂三級跳。

菲爾科頓於2018年12月與曼城續約到2024年，周薪為3萬英鎊，當時他曾被英國太陽報揶揄將在藍月做多6年後備，但結果科頓今季表現大勇，除在球隊有穩定上陣機會外，早前在歐聯八強兩個回合對陣多蒙特，都射入奠勝球助球隊史上第2次晉身歐聯4強，加上這位自家青訓產品是球隊的未來核心，曼城急於續約留人亦是理所當然。為了對其成就表示肯定，據英國《鏡報》指曼城已準備好他續下新約，為他提供一份周薪加至10萬鎊的新約，合約將續至2026年到期。

現年20歲的科頓今季已在各項賽事為曼城射入11球，令隊內另一前鋒史達寧今季上陣時間減少，曼城深知科頓已引起歐洲多間大球會的興趣，因此大幅加薪吸引他留隊。領隊哥迪奧拿亦讚揚他是自己執教過其中一位最出色的球員：「他踢得非常好，所以得到不少讚賞，當他以為自己已踢得很好時，這就是他要做的工作。我希望在科頓這個年紀幫到他，因為他要學習的事仍有很多，他未來將會有更多、更多艱難的時刻。」

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