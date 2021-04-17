大專盃男子足球決賽今午假聯校運動場上演，香港大學靠死球攻破香港浸會大學的龍門，終以2:0贏得隊史首冠。隊長何振廷賽後更感觸落淚，表示全隊付出終於今日得到回報。

今早下著毛毛細雨，但天氣未有影響港大眾將的爭勝心，他們甫開賽便跟浸大在中場短兵相接。戰至18分鐘，港大後衞Adam開出死球後把握對方解圍失誤，在離門約30碼射遠柱得手，助球隊先開紀錄。及後戰況膠着，港大領先一球返回更衣室。

易邊後，有一半主場之利的浸大獲不少同學在校園內歡呼打氣，他們亦明顯加強攻勢，但其長傳準繩度並不理想，幾乎難以威脅港大。相反港大在79分鐘憑死球擴大領先優勢，余在言開出角球後，鄒熹朗後上爭頂建功，而港大最終保住優勢，以2:0贏得隊史首座大專盃冠軍。

何振廷特意頭髮兩側「剷青」HKU及其球衣號碼14號振士氣，這位港大隊長在賽後更感觸落淚，指過去曾兩度於四強不敵理大止步，即使2015/16球季入決賽卻不敵城大居亞，故今次奪冠令他感到付出皆值得，「我們為了贏冠軍付出了很多，幾年前有很多隊友不踢自己所屬的乙、丙組的球會，一起效力港大天旭，到今天終於成功了。」效力傑志的何振廷也感激球隊「放人」讓他出戰大專，他透露跟一班踢港超聯賽的隊友未能趕及為港大在大專盃四強披甲，幸其餘隊友將士用命，憑嚴密防守及死球殺入決賽。今年讀大四的他也笑言，曾擔心賽事因疫情取消，幸最終能順利完成賽事。

至於同日早場的大專盃男子足球季軍戰，香港理工大學則與香港教育大學合演入球騷。理大上半場有梁創業和何誠淵各建一功，惟教大易邊後有趙少維梅開二度扳平。理大憑後備入替的郭兆文81分鐘建功，為球隊以3:2奠勝摘季。

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