兩屆男子100米世界冠軍的美國百米飛人高文（Christian Coleman），因在一年內三次錯過藥物檢測，被世界田聯反禁藥部門田徑誠信委員會（AIU）判予停賽兩年處分，他事後上訴至國際體育仲裁法庭（CAS）並上訴得直，禁賽刑期獲減免六個月，但仍無緣參與今夏的東京奧運。

25歲的高文於2017年倫敦田徑世錦賽和19年多哈田徑世錦賽分別贏得100米銀牌和金牌，前年世錦賽更創下個人最佳百米時間9秒76，令他連續三年成為年度最快百米飛人。可是，他因各種原因於12個月內3度未有接受藥物檢測，最終被判兩年停賽處分。他就判刑向CAS提出上訴，CAS部份同意他是需要遵守AIU的規條，但認為他的疏忽程度比預期低。高文上訴得直後，禁賽期減至今年11月14日，此後他就可參與任何田徑賽事，但就無法趕及夏天的奧運，此前他未曾贏過一面奧運獎牌。

雖然無法登上奧運舞台，但高文獲減刑後，可參戰明年夏天舉行的田徑世錦賽，爭取衞冕。據AIU的檢測規條，運動員若在藥檢當天不在提供的地址上，藥檢人員將需要在該處等待60分鐘，如運動員尚未出現他們就會離開。高文最新一次錯過藥檢，就是聲稱自己在距離家中五分鐘路程的店內購物，而藥檢人員又未有通知他。但CAS認為，高文過去已兩次錯過藥檢，他於藥檢當天應自己提高警覺。

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