兩支成功晉身歐聯四強的英超球隊，曼城與車路士本周六率先在英足盃四強交手，這或可能是今屆歐聯的決賽戲碼。不過，兩軍周中剛踢完歐聯八強次回合生死戰，今場英足盃四強戰或會輪換，其中今季入球率大幅下滑的曼城翼鋒史達寧，面對菲爾科頓的崛起，近期已淪為第二梯隊只在球隊輪換時，或英足盃始獲正選上陣，今仗要踢爭氣波；同樣地車路士亦有啞火前鋒迪姆華拿，亦要為自己的前途而戰。 文：尊嘉

自15年夏天以4,900萬鎊轉會費從利物浦來投後，史達寧一直是近年曼城王朝的主力成員，正選位置十分穩固，特別自16年夏天哥迪奧拿入主曼城後，對史達寧進行改造，將他由一名正宗翼鋒改造成入球機械，聯賽入球數字亦由單位數增至雙位數，上季更創出職業生涯的高峰，各項賽事累計錄得30個入球，是曼城上季本土三冠王的核心成員。

然而今季史達寧狀態明顯下滑，入球率亦大幅下降，還有不足兩個月球季就結束，目前史達寧在英超只攻入9球，各項賽事累計只攻入13球，場均入球亦由上季的0.58球，急降至今季的0.31球，錄得近4年的新低（見表一）。

有見及此，哥迪奧拿自3月初主場0:2不敵同市宿敵曼聯後，終於決定棄用史達寧，以今季狀態大勇的英格蘭新星菲爾科頓取代。曼市打吡後的兩場英超，史達寧在球隊5:2擊敗修咸頓一役全場坐冷板，3天後曼城作客3:0完勝富咸一戰，史達寧更不入大軍名單無緣出征。隨後史達寧只曾在上一圈英足盃2:0擊敗愛華頓，以及上周英超1:2不敵列斯聯時，因為其他主將如奇雲迪布尼等要留力應付歐聯，這名26歲球星始獲正選出戰，明顯已淪為第二梯隊，失去了哥帥的信任。

不過哥帥早前受訪時坦言，二人其實並沒有芥蒂：「自從我們來到後，史達寧在我們陣中一直非常重要，沒有他一快都會變得不可能。現時我的正選決定，是因為看到馬列斯和菲爾科頓正處於非常好、非常好、非常好的頂級狀態，這是唯一的原因。」

對於史達寧可能會感到不滿，哥帥則稱：「我不希望他們會對此感到高興，對於那些不獲派上陣的球員來說，有所不滿是十分正常，這是球壇經常發生的事情，史達寧仍是十分重要，所有球員都尊重我的決定，我在球壇長達40年從未見過一名球員會因為無法上陣而高興，所有球員的反應都很好。」

然而由於周中剛作客戰罷歐聯八強次回合大戰，再次成為球隊英雄的菲爾科頓，或有機會獲得休息，令史達寧大有機會上陣爭取表現。事實上，菲爾科頓初出道時曾視史達寧為榜樣：「當我每次看到他時，我都會哇的一聲，因為他每天都是一名更好的球員，他會持球並扭過對方球員，並在正確的位置取得入球及經常助攻，他是一名榜樣幫助我很多，不論是在比賽中還是在訓練場上。」有評論指出，年僅20歲的科頓現時的創造力與動力都比史達寧為強，未來亦只會變得更好，反觀史達寧的潛力恐怕已經見頂，今仗若未能踢爭氣波，季尾曼城衝冠階段史達寧隨時要長坐冷板，甚至今夏歐國盃英格蘭國家隊的正選位置，恐亦會被科頓取代。

不過，今場並非只有史達寧要爭取表現，事關對手車路士同樣有一名啞火前鋒、去夏以4,800萬鎊加盟的迪姆華拿，這名25歲的德國射手今季入球率同樣不高，踏入2021年後踢了18場賽事只攻入2球，上場聯賽在球隊4:1擊敗水晶宮及周中歐聯次回合0:1不敵波圖一戰，迪姆華拿已失去正選，兩場均坐足90分鐘冷板櫈，領隊杜曹上周曾解釋稱：「這與狀態及工作效率有關，基斯甸佩列錫狀態較好，我想這個位置存在競爭，我的陣容選擇上沒有太大變動，但我希望基斯甸能證明自己及挑戰這個進攻位置。」

前英超名將夏格維斯甚至坦言，杜曹已找到了車路士的最佳11人，並沒有迪姆華拿的位置：「迪姆華拿是一位非常出色的球員，但他看起來缺乏自信，當夏維斯、基斯甸佩列錫、美臣蒙特等人一起出戰時，他們像一個整體緊密聯繫。我認為迪姆華拿比較不走運，他的情況會變得更好，不過其他球員看起來已產生了化學作用。」不過，周中同樣出戰了歐聯的車路士，已連續兩場起用了美特蒙臣、基斯甸佩列錫及夏維斯的攻擊組合，若杜曹希望作出輪換，這恐是迪姆華拿今季的最後機會，爭取重回正選行列。

表1：史達寧近5季入球率

球季 英超上陣（入球） 英足盃上陣（入球） 英聯盃上陣（入球） 歐聯上陣（入球） 總上陣場數（總入球） 場均入球

今季*

英超上陣及入球：27場（9球）

英足盃上陣及入球：2場（1球）

英聯盃上陣及入球：3場（2球）

歐聯上陣及入球：9場（1球）

總上陣場數及入球：41場（13球）

場均入球：0.31球

*未完成球季

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19/20年球季

英超上陣及入球：33場（20球）

英足盃上陣及入球：4場（1球）

英聯盃上陣及入球：5場（3球）

歐聯上陣及入球：9場（6球）

總上陣場數及入球：51場（30球）

場均入球：0.58球

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18/19年球季

英超上陣及入球：34場（17球）

英足盃上陣及入球：4場（3球）

英聯盃上陣及入球：3場（0球）

歐聯上陣及入球：10場（5球）

總上陣場數及入球：51場（25球）

場均入球：0.49球

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17/18年球季

英超上陣及入球：33場（18球）

英足盃上陣及入球：2場（1球）

英聯盃上陣及入球：3場（0球）

歐聯上陣及入球：8場（4球）

總上陣場數及入球：46場（23球）

場均入球：0.5球

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16/17年球季

英超上陣及入球：33場（7球）

英足盃上陣及入球：5場（1球）

英聯盃上陣及入球：1場（0球）

歐聯上陣及入球：8場（2球）

總上陣場數及入球：47場（10球）

場均入球：0.21球

資料來源：soccerway.com

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表2：史達寧 VS 迪姆華拿今季表現

史達寧 球員 迪姆華拿

曼城 效力球會 車路士

41場 今季各項賽事上陣 41場

13球 今季各項賽事入球 10球

11次 今季各項賽事助攻 11次

0.31球 今季場均入球 0.24球

資料來源：transfermarkt

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