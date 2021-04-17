AC米蘭前鋒老將文迪蘇傑宣佈，由於自己在三月因傷未能上陣，所以決定將當月薪金，捐贈予米蘭基金會作慈善用途。

現年34歲的文迪蘇傑，今年一月加盟AC米蘭，並簽約六個月至季尾，但受到足踝及肌肉傷患困擾，他至今僅為紅黑兵團上陣五場。這位克羅地亞射手對上次亮相，已是2月18日在歐霸盃以2:2賽和布加勒斯特紅星之役。

「這是一個令人難以置信的舉動，突顯了文迪蘇傑的專業精神、道德操守，以及他對米蘭的尊重。」AC米蘭會長保羅史卡朗尼說。「這意味着球會可以繼續支持米蘭基金會的項目，協助來自弱勢社群的青少年，透過體育融入社會。」

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